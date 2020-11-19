Ярославским COVID-больным, лечащимся на дому, начнут выдавать бесплатные лекарства

Доставлять лекарства будут на дом Фото: Правительство Ярославской области

С понедельника, 23 ноября, больные коронавирусом, которые лечатся на дому, начнут получать бесплатные лекарства. Это восемь препаратов, в числе которых противовирусные, антибиотики, антикоагулянты и жаропонижающие.

По словам директора регионального департамента здравоохранения и фармации Руслана Саитгареева, медикаменты должны получать пациенты с подтвержденным COVID-19, а также все, у кого есть подозрения и клиника инфекции.

- Речь идет о таких симптомах, как температура тела больше 37,5 градуса, сухой кашель или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, содержание кислорода в крови ниже 95 процентов, боль в горле, заложенность носа, нарушение или потеря обоняния, вкуса, конъюнктивит и так далее. При этих симптомах пациентам, не дожидаясь результатов лабораторных исследований, должны выдавать соответствующие препараты, - отметил чиновник.

Кроме того, при появлении даже минимальных симптомов коронавируса лечение будет назначаться ярославцам из группы риска (это граждане в возрасте старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания) .

Доставлять лекарства на дом будут выездные бригады, которые отвечают за лечение и мониторинг людей с COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также бригады неотложной медицинской помощи. Кроме того, к работе планируют привлечь волонтеров.