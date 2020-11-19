Рыбинск могут включить в маршрут Золотого кольца
Фото: Светлана Крутикова
Рыбинск предложили включить в состав Золотого кольца России. С такой инициативой на пленарном заседании Совета Федерации выступил сенатор от Ярославской области Сергей Березкин.
- Рыбинск - достойнейший претендент, отмечающий в 2021 году свое 950-летие и полностью соответствующий всем критериям оценки претендентов по нормативам Минкультуры России, - написал сенатор на своей странице в социальной сети.
Он обратился к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой и попросил помочь в решении вопроса данного вопроса.