В Ярославле начали оглашать приговор экс-сотрудникам исправительной колонии №1

Оглашение приговора началось. ФОТО: Ярославский областной суд

В суде Заволжского района сегодня, 19 ноября, начали оглашать приговор сотрудникам ярославской исправительной колонии. На скамье подсудимых сейчас находятся 12 человек. Один – Игит Михайлов - отсутствует на заседании из-за болезни, в отношении еще одного подсудимого – заместителя начальника ИК №1 Ивана Калашникова, производство по делу приостановлено.

Напомним, что все подсудимые обвиняются в превышении своих должностных полномочий – кто-то в большей степени, кто-то – в меньшей. Видео с избиением осужденного Евгения Макарова было опубликовано в 2018 году, издевательства над заключенным происходили ранее, в 2017-м.

Обвиняемые свою вину не признают или признают частично. Гособвинение попросило для бывших сотрудников УФСИН от 4 до 7 лет лишения свободы. Самые суровые наказания прокуратура требует для экс-руководителей колонии Дмитрия Николаева и Игита Михайлова.