В Ярославле нашли самых злостных нарушителей масочного режима

Проверили торговые точки Заволжского района. ФОТО: страница Андрея Мамонтова, ВКонтакте

В Заволжском районе Ярославля прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима. О нем на своей странице в социальнйо сети рассказал глава территориальной администрации Андрей Мамонтов.

- Постоянно проходят рейды по соблюдению профилактических мер, а именно по наличию средств индивидуальной защиты у сотрудников предприятий потребительского рынка. Результаты обследований показывают, что практически во всех проверенных предприятиях соблюдается масочный режим, - сказал Андрей Мамонтов.

Основные претензии у проверяющих к посетителям торговых точек. Как раз покупатели к вопросы своей безопасности и безопасности окружающих часто относятся наплевательски. Не все, заходя в магазин, надевают маски, игнорируя и требования указа губернатора, и просьбы продавцов.

Глава Заволжской администрации еще раз напомнил, что за несоблюдение масочного режима всем грозят штрафы: ярославцам – от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч, юридическим – от 100 до 300.