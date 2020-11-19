Ярославского лихача, протаранившего шесть машин, на год лишили прав

В результате ДТП пострадали шесть машин. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле прошел суд над 30-летним водителем, который ночью 18 ноября в Заволжском районе протаранил шесть автомобилей. Мужчина уходил от преследования и пытался скрыться от патрульных во дворах, но не получилось. Не известно, был ли водитель «Нисана» пьян – он отказался проходить медицинское освидетельствование.

- Мужчину признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и оставлении места ДТП, участником которого он являлся, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В результате водителя на год лишили права управлять транспортными средствами и арестовали на два дня.