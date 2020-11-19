Ярославский депутат попросил губернатора найти интернет-тролля

Человек под явно выдуманным ником три года изводит депутатов, общественников и журналистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На онлайн-встрече губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с представителями партий неожиданно для всех была поднята тема интернет-роллинга. Депутат Сергей Хабибуллин попросил главу региона вмешаться в процесс, который длится уже около трех лет, но пока без результатов. Около трех лет в Переславском районе «орудует» интернет-тролль, который изводит многих своими нападками.

- С приходом команды Астраханцева в 2018 году у нас появился тролль так называемый. Он обзывает депутатов, общественников, журналистов. И на протяжении трех лет полиция не может его поймать. День-два назад экстремистские призывы звучали, что надо общественников убивать, - пояснил депутат.

И попросил губернатора рассказать полицейским, как можно вычислить человека за несколько минут. Дмитрий Миронов пообещал «позаниматься» этим вопросом.