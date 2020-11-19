Ярославцы в центре города задержали грабителя

В самом центре Ярославля, на Богоявленской площади, ярославцы задержали грабителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самом центре Ярославля, на Богоявленской площади, ярославцы задержали грабителя. Ночью мужчина попытался выхватить сумку с вещами из рук 24-летней девушки, но прохожие не дали ему совершить преступление и повязали, после чего сдали полицейским.

Грабителем оказался ранее неоднократно судимый житель Пензенской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

- Сейчас проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений. По статье «грабеж» мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.