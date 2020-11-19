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Губернатор пояснил, почему ярославцам трудно вызвать врача на дом

Но что с этим делать – не понятно
Полина Вачнадзе
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Губернатор пояснил, почему ярославцам трудно вызвать врача на дом

Губернатор пояснил, почему ярославцам трудно вызвать врача на дом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пояснил, почему сейчас так трудно вызвать врача на дом. Ярославцы бьют тревогу – участкового можно прождать и несколько часов, и сутки, и даже двое.

По словам Дмитрия Миронова, амбулаторно-поликлиническая служба сейчас укомплектована врачами на 70%, а средним медицинским персоналом – на 64%.

- Одна из причин дефицита кадров – болезнь медиков и низкая заинтересованность молодых специалистов в трудоустройстве в государственную систему здравоохранения, - сказал глава области.

Причина возникновения проблемы понятна, а вот как ее решать…