Губернатор пояснил, почему ярославцам трудно вызвать врача на дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пояснил, почему сейчас так трудно вызвать врача на дом. Ярославцы бьют тревогу – участкового можно прождать и несколько часов, и сутки, и даже двое.

По словам Дмитрия Миронова, амбулаторно-поликлиническая служба сейчас укомплектована врачами на 70%, а средним медицинским персоналом – на 64%.

- Одна из причин дефицита кадров – болезнь медиков и низкая заинтересованность молодых специалистов в трудоустройстве в государственную систему здравоохранения, - сказал глава области.

Причина возникновения проблемы понятна, а вот как ее решать…