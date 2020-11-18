Выбросил в мусорный бак: в Ярославле взяли под стражу подозреваемого в убийстве

Проведена проверка показаний на месте. Скриншот с видео СКР по Ярославской области

В Ярославле заключен под стражу подозреваемый в убийстве 42-летней женщины. Тело ярославны нашли 14 ноября на мусоросортировочной станции в Дзержинском районе. Уже на следующий день был задержан ее сожитель. Он признался, что задушил свою гражданскую жену во время ссоры, сам был в состоянии алкогольного опьянения.

- Испугавшись наказания, решил избавиться от тела. Я ее посадил, время было 2 часа. … Все когда спали, [взял] под руки, надел черную куртку, трико, - рассказывает подозреваемый.

Под покровом темноты мужчина вынес тело на улицу, спрятал в мусорном баке и присыпал отходами.

Расследование уголовного дела продолжается. Пока оно длится, ярославец будет находиться под стражей – по решению суда он арестован до 14 января.

- После рассмотрения судом ходатайства, следователем проведена проверка показаний на месте. Подозреваемый продемонстрировал действия, которые привели к гибели потерпевшей, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.