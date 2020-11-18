Суд прекратил уголовное дело в отношении переславской живодерки

Три собаки умерли от голода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переславский районный суд прекратил уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина обвинялась в жестоком обращении с животными, которое привело к их гибели. Живодерку оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Собак жительница села Красное Переславского района держала в частном доме. Она помогала волонтерам с передержкой животных. Зимой этого года женщина переехала в город, какое-время она приезжала в село, чтобы накормить своих подопечных, а потом перестала это делать. Три пса остались заперты в доме, без возможности выйти и самостоятельно найти себе еду и воду.

- Согласно экспертизе, смерть животных наступила в конце апреля из-за длительного отсутствия питания и обезвоживания организма, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В конце лета суд назначил переславне наказание в виде штрафа, а следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Женщина впервые привлекалась к уголовной ответственности и имела на иждивении ребенка. Суд это ходатайство удовлетворил, но оставил без удовлетворения иск волонтеров.

- Иск можно предъявить в порядке гражданского судопроизводства, - пояснили в областном суде.