На счетах ярославцев лежат 310,7 миллиарда рублей

Люди создают «подушки безопасности» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Банка России, на 1 октября этого года ярославцы положили на вклады 310,7 миллиардов рублей. За год объем банковских вкладов достиг 232,5 миллиардов рублей, увеличившись за 12 месяцев на 6,1%.

Сумма на счетах индивидуальных предпринимателей за год выросла на 39,2% - до 5,9 миллиардов. Депозиты юридических лиц составили 29,8 миллиардов рублей.

- Необходимость создания «подушки безопасности» - один из главных финансовых уроков, который мы все усвоили во время пандемии. Цифры это подтверждают, - отметил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.