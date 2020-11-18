В Ярославле следователи почтили память летчика Николая Карабулина

82 года назад здесь свои первые летные навыки получал будущий Герой СССР Фото: СУ СКР по Ярославской области

17 ноября, в день рождения Героя Великой Отечественной войны летчика Николая Карабулина следователи ярославского СКР вместе с добровольцами-поисковиками возложили цветы к монументу в честь авиаторов. Он находится на территории Ярославского аэроклуба ДОСААФ, где 82 года назад свои первые летные навыки получал будущий Герой СССР.

В 1938 году Карабулин прошел начальное обучение в ярославском аэроклубе, потом окончил Сталинградское военное авиационное училище летчиков. Во время войны сражался на Западном фронте, и к 16 сентября 1941 года лейтенант Николай Карабулин совершил 13 боевых вылетов на самолете Ил-1, уничтожил немало противников.

В 1942 году уроженцу Ярославской области было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». К сожалению, до Победы над фашизмом Николай Карабулин не дожил: в июле 1943 года пал смертью храбрых при выполнении боевого задания.

После возложения цветов к мемориалу, сотрудники аэроклуба провели для следователей экскурсию, показали авиатехнику и комплекс для подготовки парашютистов.