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В Ярославле можно бесплатно посмотреть фильмы

До 22 ноября будет проходить акция «Неделя национального кино»
Полина Вачнадзе
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До 22 ноября будет проходить акция «Неделя национального кино»

До 22 ноября будет проходить акция «Неделя национального кино»

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с 17 по 22 ноября проходит акция «Неделя национального кино». В кинотеатре «Луч» КЗЦ «Миллениум» покажут лучшие армянские, грузинские, азербайджанские и украинские фильмы. Все они посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В финальный день акции состоится показ еврейской киноленты по военной повести «Воровка книг».

Вход на все сеансы бесплатный, но по предварительной записи по телефону 8(4852)22-44-59 или 22-44-58. Полную программу можно узнать здесь.

Культура