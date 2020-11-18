Охранник ярославского магазина открыл стрельбу по грабителю

Известно, что обвиняемый – рецидивист Фото: Олег ЗОЛОТО

7 лет получил 29-летний житель Вологды, который в июне пытался ограбить продуктовый магазин и угрожал охране отверткой.

ЧП произошло в Дзержинском районе. Посетитель на глазах у продавцов и посетителей взял с прилавка три бутылки коньяка, систему видеонаблюдения с жестким диском и спокойно направился к выходу. В это время к магазину уже подъехали сотрудники охранного агентства, которых вызвали продавцы.

Обвиняемый решил, что так просто он не сдастся: с отверткой в руках он пошел на охранника, угрожая его убить. Сотруднику ничего другого не оставалось, кроме как выстрелить в нападавшего из травмата. Одна из пуль попала ему в ногу, поэтому убежать мужчина не смог и был задержан. Преступление расследовали в районном отделе полиции.

Известно, что обвиняемый – рецидивист и на новые «подвиги» пошел при неснятой и непогашенной судимости.

- Мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговором отменено условно-досрочное освобождение и по совокупности назначено 7 лет 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.