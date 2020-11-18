Филиал «Россети Центр Ярэнерго» оказал помощь больнице № 3

На территории медучреждения восстановили освещение. ФОТО: Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

По обращению главного врача Клинической больницы № 3 и главы администрации Заволжского района г. Ярославля с просьбой о помощи в восстановлении уличного освещения территории медицинского учреждения специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» выполнили ремонт и замену 17 светильников.

Энергетики также провели профилактический осмотр и привели в надлежащее состояние систему уличного освещения на территории госпиталя. По просьбе медиков несколько светоточек энергетики развернули в сторону подъездной дороги к приемному отделению.

С ноября стационар перепрофилирован под госпиталь для лечения больных новой коронавирусной инфекцией «COVID-19» и в настоящее время работает в круглосуточном режиме. В вечернее и ночное время прием пациентов скорой помощи не прекращается и отсутствие освещения по периметру медучреждения вызывало значительные неудобства, поэтому энергетики незамедлительно откликнулись на обращение и оперативно выполнили работы по восстановлению наружного освещения.

Напомним, филиал «Россети Центр Ярэнерго» в этом году взял на себя обязательства по обслуживанию системы уличного освещения в городе Ярославле и ответственно исполняет договорные условия.