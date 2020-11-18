В Рыбинске специалисты ответят на вопросы инвалидов

Прямая линия пройдет с 30 ноября по 4 декабря Фото: Администрация Рыбинска

Специалисты профильным ведомств Рыбинска ответят на вопросы, связанные с жизнеобеспечением людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прямая линия пройдет с 30 ноября по 4 декабря:

- с 14 до 16 часов 30 ноября на все интересующие рыбинцев вопросы ответит главный эксперт комитета по организации ПМСП и СМП ДЗ и Ф ЯО Ирина Барышева. Телефон: 28-24-67;

- с 14 до 16 часов 1 декабря - директор департамента по социальной защите населения Владимир Куликов. Телефон: 28-17-62;

- с 14 до 16 часов 2 декабря - директор МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» Андрей Глебов. Телефон: 21-52-58;

- с 10 до 12 часов 3 декабря - представители ярославского регионального отделения Фонда социального страхования. Телефон: 22-87-29;

- с 14 до 16 часов 4 декабря - начальник управления Пенсионного фонда России по Рыбинску и Рыбинскому району Галина Голубева. Телефон: 29-75-00;

- с 14 до 16 часов 4 декабря - и.о. директора МУ «Центр социальных выплат» Любовь Мекш.