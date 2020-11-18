Суд обязал ярославское правительство выплатить 50 миллионов рублей тепловой компании

Суд постановил взыскать с департамента ЖКХ 49,9 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области выплатит «Ярославской генерирующей компании» почти 50 миллионов рублей. Такое решение вынес региональный арбитражный суд.

Ранее в ведомство с иском обратился конкурсный управляющий теплоснабжающей организации и потребовал, чтобы ярославские власти возместили убытки. Речь идет о выпадающих доходах компании за октябрь и ноябрь 2018 года. Это сумма, которую регион должен компенсировать за то, что ресурс гражданам поставлялся по льготным тарифам.

Однако договор между компанией и департаментом на эти два месяца не был заключен. По какой причине это произошло, в судебном решении не сообщается. Между тем организация в указанный период оказывала услуги по теплоснабжению. В 2019 году «ЯГК» обращалась к чиновникам с просьбой выплатить положенную компенсацию, но денег не получила.

Представители департамента сообщили суду, что предлагали компании заключить новый договор на предоставление субсидии и направляли его проект. Но конкурсный управляющий его не подписал, поэтому деньги не были выплачены.

- В бюджете Ярославской области на текущий финансовый год этих средств не запланировано, требования об оплате субсидии за 2018 год в 2020 году противоречат требованиям Порядка, так как правовые основания для заключения договоров с АО «ЯГК» в текущем финансовом году на потребность в субсидии за октябрь-ноябрь 2018 года отсутствуют, - пояснили чиновники.

Однако суд встал на сторону теплоснабжающей организации и постановил взыскать с департамента ЖКХ 49,9 миллиона рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.