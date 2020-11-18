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В Ярославле росгвардейцы и сотрудники МЧС не дали женщине упасть из окна

Ярославна висела между 4 и 5 этажами
Полина Вачнадзе
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Ярославна зависла между 4 и 5 этажами

Ярославна зависла между 4 и 5 этажами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле сотрудники Росгвардии и МЧС спасли женщину. Патрулировавшие Дзержинский район росгвардейцы получили вызов – опасность угрожала ярославне. Когда патрульные приехали на место, они увидели, что женщина висит между четвертым и пятым этажами, а от падения вниз ее удерживает сотрудник МЧС.

Один из росгвардейцев взбежал наверх и помог спасатели затащить женщину в квартиру. После ею занялись медики, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области.

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