В Ярославской области наградили мужчину, спасшего двоих детей из ледяной воды

Дмитрий Николаев вытащил из ледяной воды двоих детей. ФОТО: ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба ЯО"

В Угличе наградили спасателя-матроса Дмитрия Николаева, который вытащил из ледяной воды двоих детей.

Инцидент произошел 28 октября. В этот день у Дмитрия Николаева был выходной. Мужчина прогуливался по набережной Волги и услышал крики о помощи. Матрос спустился на бетонное укрепление берега и увидел в воде двоих детей. Девочка одной рукой из последних сил держалась за трубу водосброса, а другой пыталась удержать мальчика. Из-за сбросов ГЭС течение в этом месте реки очень сильное. Не раздумывая, мужчина бросился в воду. Сначала вытащил мальчика, а затем девочку.

Со слов 11-летней Кати, ее двоюродный брат Костя решил спуститься и потрогать воду. А поскольку из-за приливов берег реки очень илистый, мальчик поскользнулся и упал в воду. Девочка пыталась вытащить брата, но тоже поскользнулась и упала в воду. Течением детей начало относить к середине реки. Заметив трубу, Катя смогла схватиться за нее рукой и стала звать на помощь, рассказали в Пожарно-спасательной службе Ярославской области.

На награждении Дмитрия Николаева присутствовал и Костя со своей мамой Натальей. Женщина поблагодарила матроса и сказала, что теперь 28 октября в их семье будут отмечать второй день рождения сына. А сам мальчик подарил своему спасителю мягкую игрушку мышонка.

Сам Дмитрий говорит, что вовсе не чувствует себя героем и действовал по велению совести:

- На моем месте так поступил бы каждый, - сказал мужчина.