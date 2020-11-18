Житель Ярославской области украл свиней и застрелил их

Две свинки мирно паслись возле дома злоумышленника Фото: Павел МАРТИНЧИК

400 часов обязательных работ получил 37-летний житель Некрасовского района за кражу двух свиней и расправу над ними.

Две свинки породы Венгерская мангалица мирно паслись возле дома злоумышленника. Он знал, чьи это животный, но коварный план уже созрел в его голове. Мужчина попытался загнать поросят в сарай на своем участке, но свиньи яростно сопротивлялись и не хотели идти к новому хозяину. Есть подозрения, что они при этом издавали звуки, способные поднять полдеревни.

Тогда, как рассказывают в прокуратуре, обвиняемый взял охотничье ружье и застрелил животных. Туши разделал на мясо.

- Потерпевшему был причине материальный ущерб в 40 тысяч рублей. Вынося решение, суд учел, что обвиняемый извинился перед потерпевшим и добровольно возместил ему ущерб, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.