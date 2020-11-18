В Ярославле автобус сбил пенсионерку

77-летнюю пострадавшую с травмами доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП произошло вчера, 17 ноября, около 18:10 в районе дома №42 на улице Ньютона. По предварительной информации, автобус «ПАЗ», за рулем которого находился 53-летний водитель, сбил пожилую женщину-пешехода.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что пенсионерка решила перейти дорогу в неположенном месте. Половину проезжей части женщина сумела преодолела, а затем попала под колеса мчащегося автобуса. Водители и пешеходы, ставшие очевидцами произошедшего, бросились на помощь бабушке.

- В результате ДТП 77-летнюю пострадавшую с травмами доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Накануне в Рыбинске в ДТП с участием общественного транспорта пострадали два человека.