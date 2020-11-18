Пострадали два пассажира: в Рыбинске столкнулись троллейбус и «Рено»

В аварии травмы получили два человека. ФОТО? группа "Авто Новости Рыбинск" ВКонтакте

ДТП в Рыбинске произошло вчера, 17 ноября. На перекрестке проспекта генерала Батова, улиц Гагарина и Максима Горького столкнулись троллейбус и «Рено», которым управлял 59-летний мужчина.

Пострадали два человека: 51-летняя женщина, которяа ехала в троллейбусе, и 41-летняя пассажирна автомобиля. Трамвы оказались не слишком серьезными, обеих жительниц Рыбинска отпустили на амбулаторное лечение.

По словам очевидцев ДТП, троллейбус не тормозил перед столкновением. В обстоятельствах аварии будет разбираться сотрудники ГИБДД, проводится проверка.