В Рыбинске подготовили проект бюджета на 2021 год Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске сформировали проект бюджета на на следующий год. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава города Денис Добряков.

- В бюджете-2021 предусмотрены средства на продолжение начатых в этом году работ. А именно: на строительство яслей на улице Куйбышева, детского сада на улице Новоселов, физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе «Восход», второго этапа дороги на ул. Волочаевской, реконструкцию стадиона «Сатурн», - сказал мэр.

Кроме того, запланирован ремонт восьми дворов, благоустройство площади имени Дерунова, Волжского парка и Комсомольской площади, берегоукрепление в районе улицы Кораблестроителей.

Бюджет Рыбинска, так же как и бюджет Ярославля, планируется сделать социально ориентированным. Здесь имеется статьи расходов на поддержку молодых семей, компенсацию молодым врача и детям-инвалидам, зарплату бюджетникам и повышение МРОТ. Последнее должно произойти с 1 января 2021 года.

- В целом бюджет запланирован бездефицитным. Это значит, что доходы и расходы находятся на одном уровне и составят по нашим прогнозам в 2021 году 5 миллиардов 899 миллионов рублей, - уточнил Денис Добряков.