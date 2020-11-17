Ярославское МЧС предупредило о сильном ветре

Погода ухудшится вечером 18 ноября Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В среду, 18 ноября, в Ярославской области ухудшится погода. Экстренное предупреждение опубликовало ярославское МЧС.

Завтра в регионе возможно усиление южного ветра, порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Не исключены небольшие осадки в виде мокрого снега. Непогода грозит обрывами линий связи, нарушениями в работе жилищно-коммунального хозяйства, вероятны обрушения слабоукрепленных конструкций и увеличение количеств аварий на дорогам.

Кроме того, в ночь с 18 на 19 ноября синоптики прогнозируют ледяные дожди. Водителям рекомендуют отказаться от поездок в такую погоду.