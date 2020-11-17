Полезные идеи: как организовать день ребенка, если вас нет дома

Включите в план ребенка развлекательные часы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удаленная учеба в школах стала обычной практикой. Однако если детей переводят на обучение из дома, то их родителей из офиса отпускают не всегда.

Мы собрали советы, которые помогут проконтролировать ребенка и организовать ему правильный режим дня, даже если рядом нет никого из взрослых. При этом отметим, что не стоит оставлять без присмотра детей младше 14 лет.

Расписание – лучший помощник

Для начала позаботьтесь о графике. Когда ребенок знает, что и как в течение его дня будет происходить, он чувствует себя спокойнее и увереннее, даже если он дома один. Составьте расписание, в которое войдут все детали и обязанности: начиная с утреннего пробуждения и заканчивая вечерним отбоем. В график добавьте пару часов для свободного времяпровождения.

Лучше поставить их после выполнения школьных заданий: тут как раз действует правило «сделал дело – гуляй смело». Так подросток почувствует себя свободнее, сможет расслабиться.

Обязательно включайте в расписание выполнение простых домашних дел вроде: почистить картошку к ужину, полить цветы или пропылесосить. Это поможет школьнику скоротать время днем, а вам – немного отдохнуть от бытовых дел вечером.

Не забудьте про приятные пункты в графике дня

Один или два раза в неделю можно делать «бонус» школьнику – награду за достижения, хорошие оценки или выполнение всех домашних дел. Это может быть покупка новой книжки или футболки, заказ на дом пиццы и т.д. А еще включите в план ребенка развлекательные часы. Например, еще весной, в разгар самоизоляции, оператор Tele2 открыл портал «Дом по другим правилам», на котором собраны бесплатные тренировки, лекции, экскурсии по городам. На портале можно вместе с ребенком посмотреть мастер-классы, где расскажут, как ухаживать за кроссовками, как сделать из старой футболки – дизайнерскую, а также научат простым и красивым прическам.

Можно включать и записи со спортивными занятиями: разминка придется, кстати, и детям, и родителям. А недавно портал пополнился видео с экскурсиями по городам России – Казань, Екатеринбург, Пермь, Краснодар и многим другим. Смотрите эти ролики вместе, а заодно и географию с детьми пройдете.

Родительская забота на расстоянии

Современные технологии позволяют всегда быть на связи с ребенком. Удобно, что для этого вовсе не надо покупать дорогостоящие «умные часы». Например, у Tele2 есть сервис «Родительский контроль». После установки приложения оператора на два смартфона – свой и ребенка, становятся доступны удобные возможности. Среди них: определение местоположения школьника, контроль работы приложений – можно установить лимит времени на игры, просмотр YouTube, соцсетей и т.д. Позаботились и о безопасности: есть «Тревожная кнопка» для экстренной связи с родителями и кнопка «Перезвони мне». У сервиса открыт бесплатный доступ, а есть расширенная платная версия. Стоит она 9 рублей в сутки. Выбирайте сами подходящий вариант и будьте спокойны – ваш подросток и уроки сделает, и по дому поможет.