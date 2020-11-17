Более 4600 жителей региона зарегистрировались в качестве самозанятых

Корпорация развития МСП (бизнес-инкубатор) провела очередной вебинар

– Люди оценили преимущества самозанятости: льготные налоговые ставки, отсутствие необходимости уплачивать другие платежи, сдавать отчетность, применять расчетно-кассовую технику, – отметил заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев.

Сегодня Корпорация развития МСП (бизнес-инкубатор) провела очередной вебинар «Самозанятые граждане. Налог на профессиональный доход в вопросах и ответах». Участие в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бесплатное. Были приглашены те, кто хочет начать свое дело и кто уже ведет бизнес неофициально и хочет легализоваться. Также присутствовали действующие индивидуальные предприниматели, которые могут перейти на новый налоговый режим.

Запись вебинара доступна по ссылке: http://xn--76-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/samozanyatye/.

Подробнее о новом налоговом режиме можно узнать на сайте ФНС России и на сайте центра «Мой бизнес» Ярославской области – «мойбизнес76.рф».