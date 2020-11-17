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Происшествия

В Ярославской области при пожаре в частном доме погиб пенсионер

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно
Светлана Крутикова
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Частный деревянный дом загорелся в деревне Волосово Даниловского района

Частный деревянный дом загорелся в деревне Волосово Даниловского района

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия произошла 14 ноября в Даниловском районе Ярославской области. Частный деревянный дом загорелся в деревне Волосово. В результате пожара погиб 85-летний мужчина.

По факту произошедшего Следственный комитет России по Ярославской области организовал доследственную проверку. Специалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили медицинские и пожарно-технические судебные экспертизы. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

- По результатам проверки будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе регионального СК.

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