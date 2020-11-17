Волонтеры помогут ярославцам пересидеть самоизоляцию: куда обращаться?

Добровольцы могут привезти продукты и предметы первой необходимости Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области вновь начал работать штаб «Мы вместе»: добровольцы будут оказывать помощь пожилым людям, которым настоятельно рекомендовано ближайшее время провести на самоизоляции.

Уже сегодня волонтеры начнут принимать заявки на помощь и выполнять доставки продуктов и предметов первой необходимости. Организовано несколько направлений: помощь пожилым ярославцам в экстренной ситуации, помощь людям, которые находятся на самоизоляции и онлайн-помощь.

Чтобы оставить заявку, нужно позвонить по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

Если вы хотели стать волонтеров, пройдите регистрацию по этой ссылке.