Ярославна взяла два золота и серебро на чемпионате России по подводному плаванию

В 2021 году Евгения выступит в составе сборной команды страны на чемпионате мира Фото: Правительство Ярославской области

Два золота и серебро. С таким результатом мастер спорта международного класса по подводному спорту Евгения Козырева выступила на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге.

Ярославская спортсменка получила высшие награды на дистанциях 8 раз по 50 метров и 16 раз по 50 метров в дисциплине «апноэ» (подводное плавание с задержкой дыхания - прим. ред.). В скоростном апноэ на дистанции 100 метров девушка завоевала серебро.

В следующем году Евгения выступит в составе сборной команды страны на чемпионате мира по подводному спорту.