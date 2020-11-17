Ярославль украсят к Новому году яйцами Фаберже

Оформление города к празднику должны завершить 5 декабря Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле начался монтаж праздничного оформления центра города. На улице Андропова собираются установить световые конструкции в виде яиц Фаберже, световые конструкции, а также украшенные ели появятся на площади Юности, Советской и Октябрьской площадях.

Как рассказали в мэрии Ярославля, сохранится бело-синий цвет оформления города и новогодняя символика в виде варежек «Всем – тепла!».

В парках и на улицах вывесят 50 километров гирлянд, поставят около 200 световых консолей и декоративных конструкций. 380 деревьев и 50 зданий украсят подсветкой.

Праздничное оформление должны завершить к 5 декабря.