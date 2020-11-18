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Общество

В Ярославле мать, в отличие от отца, не стала платить ребенку алименты

Женщина задолжала сыну более 300 тысяч рублей
Светлана Крутикова
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Матери, задолжавшей сыну более 300 тысяч рублей, придется нести уголовную ответственность

Матери, задолжавшей сыну более 300 тысяч рублей, придется нести уголовную ответственность

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле к уголовной ответственности привлекли местную жительницу, которая не платила алименты на сына.

Женщину и ее супруга лишили родительских прав. При этом обоих ярославцев обязали финансово помогать несовершеннолетнему ребенку, который теперь воспитывается опекунами. Отец свои обязательства выполнял без нареканий. А вот мать исполнять судебное решение не торопилась и в результате задолжала сыну более 300 тысяч рублей.

- Ранее женщину за неуплату денежных средств на содержание ребенка привлекли к административной ответственности. Суд назначил должнице обязательные работы, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Однако мера оказалась недейственной. Ярославна так и не начала выплачивать сыну деньги. Теперь нерадивой матери придется нести уголовную ответственность.