Ярославцы могут получить новые бизнес-знания в рамках Всемирной недели предпринимательства

. Фото: Правительство Ярославской области

С 16 по 22 ноября в Ярославской области в рамках Всемирной недели предпринимательства организованы мероприятия, направленные на развитие малого и среднего бизнеса.

– Наш регион уже не в первый раз участвует в этой ежегодной международной акции, – сообщил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Ее задачи – формирование бизнес-культуры и развитие делового потенциала – соответствуют задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участие в мероприятиях бесплатное.

17 ноября центр «Мой бизнес» провел обучающий тренинг «Бизнес по франшизе». В этот же день для самозанятых и тех, кто планирует им стать, состоялся онлайн-семинар «Налог на профессиональный доход в вопросах и ответах».

С 18 по 24 ноября будет реализована обучающая программа «Школа предпринимательства» для желающих расширить или перепрофилировать свой бизнес.

Для старшеклассников 14 – 17 лет в ноябре проводится образовательный курс из 16 уроков.

Обучение – дистанционное, каждый урок обучающийся сможет пройти в удобное для него время. Школьникам рассказывают о том, как найти бизнес-идею, рассчитать бюджет проекта, оценить риски, и о других важных аспектах работы. Кроме того, предусмотрено проведение диагностики на склонность к предпринимательской деятельности.

Для бизнесменов, работающих в социальной сфере, подготовлена программа, включающая интерактивные лекции, стратегические сессии, деловые игры.

Предприниматели и граждане, желающие открыть свое дело, могут получить бесплатные консультации в центре «Мой бизнес» по таким темам, как финансовое планирование, патентно-лицензионное сопровождение, правовое обеспечение, подбор персонала и применение трудового законодательства, а также по общим вопросам развития бизнеса.

Предусмотрено не только устное консультирование, но и помощь в оформлении документов.

С начала 2020 года уже более 300 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц получили такие консультации. До конца года планируется предоставить еще180.

Подробную информацию о мероприятиях и мерах поддержки для предпринимателей можно получить в центре «Мой бизнес» по адресу: Ярославль, ул. Свердлова, 25д. Тел.: (4852) 594-754, сайт: мойбизнес76.рф.