В Ярославле у «закладчика» нашли почти 69 граммов героина

19-летнему молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на улице Маланова был задержан 19-летний молодой человек. При себе у него было 26 свертков с порошком, который, как установила экспертиза, являлся героином. Всего у ярославца оперативники изъяли 68,6 граммов запрещенного препарата.

- Было установлено, что наркотики предназначались для дальнейшего сбыта в Ярославле, путем оборудования так называемых «закладок», - пояснили КП-Ярославль в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупной размере». Молодому человеку сейчас грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.