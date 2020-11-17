Наставник ярославского «Локомотива» вошел в ТОП-3 тренеров КХЛ

Андрей Скабелка занял вторую строчку рейтинга. ФОТО: ХК "Локомотив"

Портал «Чемпионат.com» опубликовал обновленный рейтинг главных тренеров Континентальной хоккейной лиги.

- При составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение, - пояснили сотрудники издания.

Тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка по указанным критериям занял вторую строчку рейтинга. Кстати, в его прошлом выпуске наставник «железнодорожников» возглавлял список. В обновленной же версии первое место занял Билл Питерс («Автомобилист»), на третьей позиции - Игорь Никитин (ЦСКА).