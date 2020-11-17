Переславец месяц выносил из квартиры подруги ее золото и серебро Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Переславля-Залесского обратилась в полицию с заявлением о краже. Из ее квартиры пропали золотые и серебряные украшение на общую сумму чуть меньше 30 тысяч рублей.

Под подозрение попал хороший знакомый переславны, который часто приходил к ней в гости. И, как оказалось, внимание на него полицейские обратили не зря. На протяжении месяца мужчина не просто наведывался на чай, а потихоньку выносил из дома украшения своей подруги. Золотые и серебряные изделия мужчина сдавал в ломбард.

- Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что нуждался в деньгах и решил заложить чужие ювелирные изделия, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Идет расследование, хозяйка ювелирки смогла получить обратно лишь часть своих украшений, остальные уже были куплены.