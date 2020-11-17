В Ярославской области изменилась схема движения двух межмуниципальных автобусов

Автобусы № 158 и 178 возвращаются к прежним схемам движения Фото: Правительство Ярославской области

Автобусы № 158 «Тутаев - Ярославль (Ярославль-Главный)», который следует через поселок Константиновский, и № 178 «Ярославль - Михайловский» вернулись к прежним схемам движения.

- Указанные автобусы будут ходить по улице Добрынина, Добрынинскому мосту, Промышленному шоссе, как было до ремонтных работ на путепроводе, - пояснили в пресс-службе департамента транспорта Ярославской области.

Изменения уже вступили в силу. При этом расписание автобусов не изменилось. Льготы при поездках по-прежнему действуют.