Более 100 предприятий разных отраслей установили тепловизоры «Ростелекома»

Фото: ПАО «Ростелеком»

Аппараты предназначены для установки в местах с большой проходимостью, а также организаций, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу.

«Ростелеком» установил комплексное решение бесконтактного измерения температуры тела с помощью тепловизионных камер видеонаблюдения (тепловизоров) более чем на сотне предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, здравоохранения, образования, ТЭК, АПК, в государственных учреждениях и предприятиях ВПК. Решение позволяет автоматически измерять температуру тела до 400 человек в минуту и при необходимости анализировать наличие маски, сообщает пресс-служба компании.

Тепловизор предназначен для установки в местах с большой проходимостью, а также организаций, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу. Мгновенное выявление людей с повышенной температурой и обнаружение маски на лице помогает снизить риск распространения вирусных инфекций на предприятиях, в общественных и социально значимых местах, а также контролировать соблюдение карантинных мер, рекомендованных главным санитарным врачом РФ.

Данные о температуре тела людей, входящих на предприятие, и наличии у них масок выводятся на отдельный монитор наблюдателя или на пульт охраны. При выявлении человека с повышенной температурой включается световое и звуковое оповещение, отсутствие маски регистрируется в списке событий и дублируется звуковым сообщением. Сотрудник охраны предлагает повторно пройти пункт тепловизора или надеть маску и в случае подтверждения повышенной температуры, отправляет работника под наблюдение медицинского персонала.