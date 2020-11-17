На Ярославскую область надвигаются ледяные дожди

Ледяные дожди ожидаются в ночь с 18 на 19 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь с 18 на 19 ноября в регионах Центральной России, в том числе и в отдельных районах Ярославской области, ожидаются ледяные дожди.

Причиной такого явления станет ситуация перевернутой атмосферы из-за прохождения фронтальной системы. Это означает, что у земли расположится холодный воздух, а над ним теплый.

- В такой ситуации снег станет переходить в мокрый снег, а после - в ледяной и переохлажденный дождь, - рассказали сотрудники центра «Фобос».

Синоптики предупреждают, что при данном явлении возможны отложения льда толщиной от 0,5 до 1,5 миллиметра на дорогах, ветках, тротуарах и линиях электропередач. Автовладельцам рекомендуют по возможности отказаться от поездок в такую погоду.