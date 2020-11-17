В ярославском университете продлили дистант до 6 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском демидовском университете продлили дистанционное обучение. Получать образование на удаленке студенты будут до 6 февраля.

- Ситуация с эпидемией ухудшается, поэтому мы приняли такое решение. Мы предпринимаем все меры, чтобы сохранить здоровье студентов, - сказал ректор университета Александр Русаков. – Недавно у нас произошла большая трагедия, от этой инфекции или от ее последствий ушел из жизни один из нашим магистрантов Дмитрий Матюшенко.

Иногородние студенты могут на время дистанта уехать домой и получать образование онлайн. Скорее всего, все зачеты и экзамены будут проходить в таком же режиме. Что касается лабораторных работ, то они будут по возможности проводиться, но с соблюдением эпидемиологических мер.