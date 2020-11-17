Девять процентов госпитализированных с COVID-19 ярославцев находятся в тяжелом состоянии

У большинства пациентов состояние средней степени тяжести Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным оперативного штаба, на 17 ноября 2001 пациент госпитализирован в больницы с коронавирусом и подозрением на него. 9% ярославцев, что лежат в перепрофилированных госпиталях, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. У 81,4% состояние средней степени тяжести, у остальных пациентов – удовлетворительное. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения и фармации региона Руслан Саитгареев.

Сейчас работой с коронавирусными больными занимаются 24 медицинских учреждения области. Развернуто 2644 койки. Один из самых крупных госпиталей – Тутаевская ЦРБ. Здесь организовано 406 коек для COVID-больных, 191 человек находится на лечении.

На днях в Тутаевской больнице закончился монтаж кислородно-газификационной станции. К ней подключено более 100 коек, теперь медики могут отказаться от использования баллонов.