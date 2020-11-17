Ярославские родители против перехода школьников на дистант Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие ярославские родители против перехода детей на дистанционное обучение. Как показала весенняя практика, не во всех школах смогли наладить этот процесс, в том числе и с технической точки зрения.

Поэтому сейчас, как пояснила директор департамента образования Ирина Лобода, большинство родителей, которые обращаются на горячую линию, не хотят, чтобы школы перешли на дистант.

- Законодатель предусмотрел возможности обучения ребенка дома. Есть такая форма обучения, как домашнее образование, есть возможность сочетать очную форму с домашним образованием. Может быть индивидуальный план и график. Поэтому с каждым родителем мы решаем вопрос индивидуально, - пояснили Ирина Лобода.

На данный момент Роспотребнадзор не видит оснований для перехода детей на дистант. После выхода учеников с осенних каникул, школы продолжили соблюдать все профилактические меры. У ребят измеряют температуру, потоки школьников разделены, классы и другие помещения регулярно дезинфицируются.