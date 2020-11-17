Продлевать ли новогодние каникулы: мнения ярославцев разделились

В группе «ЯрБолталка» Вконтакте прошел небольшой опрос: ярославцев спросили, согласны ли они с продлением январских каникул до 24 числа. С подобной инициативой к правительству страны обратилась одна из партий. Как считают депутаты, эта мера позволит затормозить распространение коронавируса.

Мнения ярославцев разделились почти поровну: 47,67% опрошенных готовы отдыхать почти месяц, 52,33% - против увеличения каникул.

- За чей счет банкет будет? Работодатель не оплатит, если только спишут оплату за коммуналку, тогда можно и посидеть, - говорит Любовь К.

Да и отдыхать особо будет негде, разве что, сидеть дома и есть салаты. Ярославские власти приняли решение отменить новогоднее представление на Советской площади, в этом году там не будут заливать главный городской каток.