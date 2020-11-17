Ярославцев, контактировавших с COVID-больными, будут выписывать без теста Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала новое постановление, которое касается выписки COVID-больных и тех, кто с ними контактировал.

По новым правилам, пациентов, переболевших коронавирусом, будут выписывать после одного отрицательного теста на COVID-19. Тем, кто с ними контактировал, тесты теперь проводить не надо. При этом обязательная изоляция на 14 дней сохраняется.

Если на протяжении этого времени не появились клинические признаки коронавируса, контактировавший допускается к учебе и работе через 2 недели после последнего контакта с больным. Тест делать не нужно.