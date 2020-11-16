В Ярославле отменили новогоднее представление на Советской площади

Новогоднего представления на Советской площади не будет Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле отменили новогоднее представление, которое традиционно проходит на Советской площади. Такое решение приняли в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в регионе.

- У нас через Советскую площадь проходило до 15 тысяч человек. В этом году в связи с пандемией правительство области приняло решение минимизировать контакты ярославцев и гостей. Мы не занимаемся организацией праздника, на него не получено госзадание. Это требование здравого смысла, безопасность превыше всего, - приводит ответ директора КЗЦ «Миллениум» Игоря Сидоренко ИА REGNUM.

В настоящее время мэрия Ярославля согласовывает с Роспотребнадзором проведение мероприятий в новогоднюю ночь в районах города, а также представления в «новогодних» троллейбусе и трамвае.

Напомним, ранее ярославские власти сообщили о том, что на Советской площади в этом году не будут заливать каток.