7% ярославских семей могут купить машину за полтора миллиона рублей

Только 7% ярославских семей могут купить новую машину дороже 1,4 миллиона рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Только 7% ярославских семей могут купить новую машину дороже 1,4 миллиона рублей. К такому выводу пришли специалисты РИА Новости, составившие рейтинг регионов по доступности покупки автомобиля за 10 месяцев 2020 года. Причем речь идет о приобретении транспортного средства не за свои деньги, а в кредит.

Купить машину стоимостью 550 тысяч рублей и содержать ее могут 23,5% ярославцев. А вот позволить себе автомобиль премиум-класса, цена которого составляет более 5,5 миллиона рублей, способны 0,7% жителей региона. С такими показателями Ярославская область заняла 39 строчку рейтинга.

На первой позиции находится Ямало-Ненецкий автономный округ. Доля семей, которые могут купить в кредит и содержать новую машину за полтора миллиона рублей, - 45,6%. На втором месте с показателем 38,8% находится рейтинга Чукотский автономный округ. Замыкает тройку лидеров Магаданская область - 34,5%.

В тройке аутсайдеров оказались республика Дагестан - 2,7%, Чеченская республика - 2% и Ингушетия - 1,9%.