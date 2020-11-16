В Ярославле водитель автобуса сбил 23-летнюю девушку

По предварительной информации, пострадавшая шла по регулируемому пешеходному переходу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДТП произошло сегодня, 16 ноября, около девяти часов утра. 47-летний водитель автобуса «ЛИАЗ», ехавший по проспекту Машиностроителей, сбил 23-летнюю девушку. По предварительной информации, в момент аварии пострадавшая шла по регулируемому пешеходному переходу.

Несмотря на полученные травмы, госпитализация ярославне не потребовалась. Девушка будет лечиться дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.