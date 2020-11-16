В Ярославле в госпитале для COVID-больных скончалась школьная учительница

София Либман проработала в школе почти 40 лет. ФОТО: сайт МОУ "Средняя школа №37"

13 ноября в Ярославле скончалась учительница физики школы №37 София Либман. 62-летний педагог умерла в госпитале для больных коронавирусом, сообщает ИА REGNUM.

- Почти 40 лет София Айзиковна отдала служению детям и родной школе. За скупыми строками биографии целая жизнь Человека, Педагога, которому благодарно не одно поколение выпускников, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте образовательного учреждения.

Тем временем Ярославской области продолжает расти число заболевших COVID-19. По данным на сегодняшний день, 16 ноября, коронавирус выявили еще у 174 человек.