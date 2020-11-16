В Ярославле на мусорной свалке нашли тело убитой женщины

Тело женщины обнаружили на мусоросортировочной станции в Дзержинском районе. ФОТО: пресс-служба СКР по Ярославской области

В субботу, 14 ноября, днем сотрудники мусоросортировочной станции в Дзержинском районе Ярославля обнаружили тело женщины. Работники вызвали полицию.

- Прибывшие на место следователи и криминалисты провели детальный осмотр места происшествия, допросили сотрудников предприятия. Установили, что тело женщины выгрузил автомобиль, перевозивший мусор, - рассказали в пресс-службе СК России по Ярославской области.

Проведенная в тот же день судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевшую задушили. Также удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 42-летняя местная жительница.

Вчера, 15 ноября, по подозрению в совершении преступления задержали сожителя ярославны. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина во всем признался. Он рассказал, что задушил сожительницу в ходе конфликта, который возник на пьяной почве. Дождавшись ночи, подозреваемый вынес тело в ближайший мусорный бак и засыпал его мусором.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователи готовят ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.