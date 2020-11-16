Уборка на скорость: в Рыбинске пройдет чемпионат по спортивному сбору мусора

В течение часа команды из семи человек будут на скорость собирать мусор на отведенном участке Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

21 ноября в Рыбинске пройдет второй чемпионат по спортивному сбору мусора.

- В течение часа команды из семи человек будут на скорость собирать мусор на отведенном участке на территории Тоговщинской промзоны. На финише судьи оценят объем собранного и определят победителя, - рассказали в пресс-службе администрации города.

И чемпион, и остальные участники получат призы и памятные подарки. А собранные отходы отправят на дальнейшую переработку и утилизацию.

В соревнованиях могут принять участие команды любых форм организации. Есть одно условие – участникам должно быть не менее 16 лет.

Для участия в чемпионате необходимо подать заявку до 20 ноября включительно.