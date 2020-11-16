Между Ярославлем и Санкт-Петербургом запустят двухэтажный «Новогодний экспресс»

Состав сформируют из десяти двухэтажных купейных вагонов Фото: Правительство Ярославской области

Между Ярославлем и Санкт-Петербургом в новогодние праздники запустят дополнительный поезд. Состав, сформированный из десяти двухэтажных купейных вагонов, будет ходить с 29 декабря по 11 января, сообщили в пресс-службе РЖД.

- «Новогодний экспресс» запускаем для расширения транспортной доступности и развития туристических возможностей городов Золотого кольца, - пояснили в компании.

Из Ярославля поезд № 153/154 будет отправляться в 14:25, прибывать в Санкт-Петербург в 23:02. Время в пути - 8 часов 37 минут. Отправление из Северной столицы - в 13:15, прибытие в Ярославль - в 22:05, время в пути - 8 часов 50 минут. В обоих направлениях экспресс будет останавливаться на станциях Рыбинск, Некоуз, Сонково, Бежецк, Удомля, Бологое, Окуловка.